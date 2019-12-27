Почти 3000 норок из Украины поставили на карантин в Липецкой области

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-27T17:15:45+03:00

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В Липецком районе на карантинную зону «Николосс» прибыла партия норок из Украины. 2920 голов зверьков ввезли в Липецкую область 25 декабря. Когда живой груз прибыл в зону таможенного контроля, хищных млекопитающих осмотрели специалисты отдела пограничного ветеринарного контроля и Россельхознадзора.

Норок привезли в Липецкую областьФото: Пресс-служба Россельхознадзора

Ветеринары и пограничники осмотрели самих зверей и сопроводительные ветеринарные документы. Как сообщил в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, по итогу обследования белых и бурых норок поставили на карантин, в соответствии с ветеринарными требованиями.

Кстати, норок везли в клетках на грузовом автомобиле с полуоткрытым тентом. Как известно, у этих зверей густой, плотный мех с очень густой подпушью, которая не дает им замерзнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU