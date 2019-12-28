2019-12-28T15:40:36+03:00
Общество

В Липецке открыли Нижний парк

Липчане фотографируются на фоне светящегося новогоднего шара и елки
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке открыли Нижний паркВ Липецке открыли Нижний паркФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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В эту субботу, 28 декабря, в Липецке открыли для посетителей Нижний парк. Первый этап реконструкции пространства официально завершен. С этим событием липчан поздравила мэр города Евгения Уваркина.

Парк преобразился. Пешеходные дорожки выложены крупноформатной плиткой. Установлены качели с подсветкой. Там, где располагался автодром, появилась новая эстрада. А на месте старых аттракционов сотрудники "Зеленхоза" обустроили холмы. Весной там посадят многолетние растения, которые будут радовать липчан до глубокой осени.

В парке также установили елку, а рядом - большой светящийся новогодний шар. Липчане с удовольствием делают снимки на фоне инсталляции. Кстати, если погода позволит, в Нижнем парке появится каток. Он будет располагаться на прежнем месте, но станет больше.

Напомним, что многие сомневались, удастся ли открыть парк в срок. Переживала и сама Евгения Уваркина. В сети даже появилось видео - она пришла утром в парк, чтобы проверить ход работ. Увиденное так впечатлило мэра, что она не смогла сдержаться и перешла с культурного языка на "великий и могучий". После крепкого словца темп работ заметно увеличился.

В новом году реконструкция продолжатся. Планируется установить новые аттракционы, а также обустроят дорогу, ведущую к городскому пляжу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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