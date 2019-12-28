2019-12-28T17:23:31+03:00
Общество

В воскресенье в Липецке до 8 градусов мороза

Снега пока не ожидается
Юлия КЛЮЕВА
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В воскресенье в Липецке до 8 градусов морозаВ воскресенье в Липецке до 8 градусов морозаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В воскресенье, 29 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ночью в регионе от 3 до 8 градусов мороза. В светлое время суток аналогично. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

В понедельник, 30 декабря, в Липецке переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до 6 градусов ниже ноля. Днем в областном центре около -3 градусов. Синоптики обещают без осадков. Однако, утром возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 6-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

Восход в 8.33. Заходит солнце в 16.15. Долгота дня составляет 7 часов 42 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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