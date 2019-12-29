Липецкие следователи начали проверку о нарушении жилищных прав детдомовцев

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-29T11:24:14+03:00

По словам девушек, в их квартирах плесневеют стены и гниет мебель

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Липецкие следователи начали проверку по факту нарушения жилищных прав выпускников детских домов в Данковском и Долгоруковском районах. Поводов стал сюжет одного из федеральных каналов о том, что двум девушкам предоставили некачественное жилье в деревне Екатериновка Долгоруковского района.

По их словам, квартиры оборудовали в старом здании сельсовета, непригодного для постоянного проживания. В жилье нет вентиляции, из-за сырости на стенах образовалась плесень и гниет мебель. Кроме того, в сюжете описывается случай о предоставлении сироте под жилье барака в Данкове. Правда, позже женщине дали нормальную благоустроенную квартиру.

- Все доводы, изложенные в телепрограмме будут проверены следователями регионального СКР. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение жилищных прав сирот, - добавили в СУ СКР по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU