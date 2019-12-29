В сельских досуговых центрах Липецкой области не следили за пожарной безопасностью

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-29T11:44:40+03:00

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Перед Новым годом прокуратура Краснинского района вместе с полицией и МЧС проверила пожарную безопасность в местах с массовым пребыванием людей: сельских досуговых центров культуры, торговых объектах и др.

В зданиях ряда ДЦК не оказалось первичных средств пожаротушения, вовремя не перезаряжали огнетушители, пожарные щиты были не укомплектованы, система противопожарной защиты просто не работали.

- Недостаточная противопожарная защищенность объектов с массовым пребыванием людей может привести к трагическим последствиям в случае нештатной ситуации опасной для жизни и здоровья людей. С целью обеспечения безопасности населения по результатам проверок приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, исполнение которых взято на контроль, - добавили в прокуратуре Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU