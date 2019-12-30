В ДТП с автобусом Москва – Ростов, грузовиком двумя иномарками погиб человек

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-30T09:55:11+03:00

Авария произошла в Елецком районе также пострадали три человека [фото]

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В Липецкой области произошло массовое ДТП с рейсовым автобусом Москва – Ростов. Все случилось в воскресенье ночью, 29 декабря, на платном участке трассы М-4 «Дон» в Елецком районе. Там на 356 километре дороги столкнулись рейсовый автобус «Неоплан», легковой «Форд Фокус», микроавтобус «Фордом-Транзит» и грузовик «Скания».

По данным ГУ МЧС региона, в результате аварии пострадали 3 человека и один погиб. Пострадавших увезли в городскую больницу Ельца №1. На месте аварии работали 13 спасателей и 5 единиц техники.

По данным регионального УГИБДД, 58-летний водитель легкового «Форда» влетел в грузовик, за рулем которого был 49-летний мужчина. От удара легковушку развернуло на дороге и в нее въехал движущийся сзади автобус. Также автобус ударил «Форд-Транзит», который тоже ехал в попутном направлении.

В этой аварии пострадали все, кто находился в легковушке – водитель и три его пассажира, одна из которых, 57-летняя женщина, погибла. Также травму получила 44-летняя пассажирка «Транзита». По предварительной версии, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции.

Напомним, ранее, 26 декабря, на трассе «Дон» в Становлянском районе в ДТП с автобусом Москва – Тбилиси пострадали 8 человек и двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU