2019-12-30T09:55:11+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом Москва – Ростов, грузовиком двумя иномарками погиб человек

Авария произошла в Елецком районе также пострадали три человека [фото]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Пассажиры автобуса не пострадалиПассажиры автобуса не пострадалиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецкой области произошло массовое ДТП с рейсовым автобусом МоскваРостов. Все случилось в воскресенье ночью, 29 декабря, на платном участке трассы М-4 «Дон» в Елецком районе. Там на 356 километре дороги столкнулись рейсовый автобус «Неоплан», легковой «Форд Фокус», микроавтобус «Фордом-Транзит» и грузовик «Скания».

По данным ГУ МЧС региона, в результате аварии пострадали 3 человека и один погиб. Пострадавших увезли в городскую больницу Ельца №1. На месте аварии работали 13 спасателей и 5 единиц техники.

Погибла пассажирка легковушки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Погибла пассажирка легковушкиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным регионального УГИБДД, 58-летний водитель легкового «Форда» влетел в грузовик, за рулем которого был 49-летний мужчина. От удара легковушку развернуло на дороге и в нее въехал движущийся сзади автобус. Также автобус ударил «Форд-Транзит», который тоже ехал в попутном направлении.

В этой аварии пострадали все, кто находился в легковушке – водитель и три его пассажира, одна из которых, 57-летняя женщина, погибла. Также травму получила 44-летняя пассажирка «Транзита». По предварительной версии, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции.

Напомним, ранее, 26 декабря, на трассе «Дон» в Становлянском районе в ДТП с автобусом Москва – Тбилиси пострадали 8 человек и двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком у пенсионерки угнали «Мерседес»
В ДТП с автобусом Москва – Ростов, грузовиком двумя иномарками погиб человек
В сельских досуговых центрах Липецкой области не следили за пожарной безопасностью
Липецкие следователи начали проверку о нарушении жилищных прав детдомовцев
В воскресенье в Липецке до 8 градусов мороза
В Липецке открыли Нижний парк
Липчан напугал 6-летний мальчик, который кидался петардами в прохожих
Почти 3000 норок из Украины поставили на карантин в Липецкой области
Суд обязал "Металлург" вернуть деньги, потраченные на концерт Темниковой в Липецке
Сотрудники Роспотребнадзора в Липецке выходят на рейды по «снюсам»
С поезда «Санкт-Петербург – Волгоград» под Липецком сняли экзотическую змею
В ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком еще одно уголовное дело
В выходные в Липецке до 4 градусов мороза и северо-восточный ветер
Причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва-Тбилиси под Липецком могли стать изношенные шины
Липецких спасателей поздравили с профессиональным праздником
В Липецке в ДТП с автобусом и "Тойотой" пострадали дети
Под Липецком 30-летняя женщина угнала трактор
Игорь Артамонов выступил с докладом на Госсовете в Кремле