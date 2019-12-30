Под Липецком у пенсионерки угнали «Мерседес»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-30T10:16:56+03:00

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Угон раскрыли в Долгоруковском районе Липецкой области. О преступлении заявила 27 декабря 68-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что у нее от дома по улице Ленина в селе Меньшой Колодезь угнали «Мерседес-Бенц». Причем машина пропала еще 18 октября, но женщина решила идти в полицию только спустя 2 месяца. Несмотря на длительный срок, угонщика вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им казался 26-летний парень.

Также в выходные в самом Липецке раскрыли грабеж. Преступление произошло 18 декабря, а заявление от жертвы поступило 27 числа. В 3 часа ночи кто-то ворвался в квартиру 57-летней женщины на улице левобережной и силой отнял телевизор. Грабителем оказался 34-летний безработный с судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU