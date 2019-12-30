2019-12-30T11:28:37+03:00
Происшествия

В ДТП с фурой под Липецком пострадала 4-летняя девочка

За три дня на дорогах региона в 18 авариях получили травмы 23 человека и 3 погибли
Лия МУРАДЬЯН
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За 3 дня на дорогах пострадали двое детейЗа 3 дня на дорогах пострадали двое детейФото: Лия МУРАДЬЯН
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За прошедшие 3 дня, с 27 по 29 декабря, на дорогах Липецкой области в 18 ДТП пострадали 23 человека и трое погибли. Так 27 декабря в Липецке после 18.00 на проспекте Победы сбили 12-летнего школьника. На ребенка наехал на пешеходном переходе 66-летний водитель «Сузуки». Мальчику потребовалась помощь медиков, но до больницы не дошло.

В тот же день в селе Бигильдино Данковского района не справился с управлением 28-летний водитель «ВАЗ-2109». Машина вылетела в кювет и перевернулась. К несчастью, водитель погиб на месте.

Крупная авария произошла 28 декабря в 17.30 на трассе «Дон» в Задонском районе, где не справился с управлением 40-летний водитель «Хендая». Иномарка ударилась об забор и вылетела под колеса попутного грузовика «Скания». В ДТП пострадали две пассажирки легковушки, включая 4-летнюю девочку. Чудом обошлось без серьезных увечий.

Ровно в то же время примерно на том же участке трассы «Дон» не справилась с управлением 29-летняя женщина на другом «Хендае». Машина влетела в ограждение, в аварии пострадал 29-летний пассажир.

Напомним, что в те же сутки на том же участке произошла авария с рейсовым автобусом МоскваРостов.

29 декабря в Добринском районе в 23.30 перевернулась «Лада-Гранта» с 51-летним водителем. Водителя и двух его пассажиров увезли в больницу, еще один пассажир не выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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