2019-12-30T15:32:16+03:00
Общество

Как будут работать в новогодние праздники в Липецке МФЦ, ГИБДД и Почта

Некоторые учреждения тоже уходят на небольшие каникулы
Юлия КЛЮЕВА
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Как будут работать в новогодние праздники в Липецке МФЦ, ГИБДД и ПочтаКак будут работать в новогодние праздники в Липецке МФЦ, ГИБДД и ПочтаФото: Юлия КЛЮЕВА
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С 1 января 2020 года МФЦ уходит на новогодние каникулы. Во вторник, 31 декабря, центры "Мои Документы" Липецкой области будет работать с 8.00 до 20.00. Сельские отделы - до 18.00. С начала месяца по 8 января центры будут закрыты. Двери МФЦ откроются для липчан 9 января.

В региональном УГИБДД тоже начинаются праздничные дни. Управление будет закрыто 1, 2, 5, 7 и 7 января. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции заработают 3, 4 и 8 января с 9.00 до 16.00.

Почтовые отделения Липецкой области 31 декабря закроются на час раньше. Выходные дни - 1, 2 и 7 января. С 3 по 6 число и 8 января отделения липецкого филиала АО «Почты России» будут работать в привычном режиме. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни - по согласованию с региональными отделениями.

Как будут работать поликлиники и травмпункты Липецка и Ельца в новогодние каникулы, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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