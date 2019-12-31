2019-12-31T12:24:17+03:00
Общество

В Липецке запускают бесплатный трансфер до аэропорта

Автобус будет отправляться с Автовокзала
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке запускают бесплатный трансфер до аэропортаВ Липецке запускают бесплатный трансфер до аэропортаФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Горожан будут бесплатно доставлять до Липецкого аэропорта. Фирменный трансфер запустят в новом году. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, первый "шаттл" отправится с Автовокзала Липецка 2 января в 7.40 утра. Время в пути составит 30 минут.

Бесплатно добраться на трансфере до аэропорта смогут пассажиры с билетами на самолет в Москву или Санкт-Петербург. Следущие рейсы автобуса привязаны к времени вылета самолетов. Расписание авиарейсов можно посмотреть на сайте аэропорта.

Напомним, что раньше добраться до пункта можно было лишь несколькими способами: собственный автомобиль, такси, либо автобус №119. Теперь дораться до аэропорта липчанам и гостям города станет проще

ИСТОЧНИК KP.RU

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