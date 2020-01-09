2020-01-09T11:05:24+03:00
Общество

На прошлой неделе 9 человек заболели гриппом в Липецке

Всего в регионе ОРВИ заразились 1880 человек
Юлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе 9 человек заболели гриппом в ЛипецкеНа прошлой неделе 9 человек заболели гриппом в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшую неделю, с 30 декабря по 5 января, в Липецкой области 1880 человек заболели ОРВИ. Еще 9 подхватили грипп. 71% заболевших и обратившихся в поликлиники - дети до 14 лет. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости значительно ниже эпидемического порога. А уровень госпитализации не превышает среднемноголетнего значения.

1 134 заболевших - жители Липецка. В основном липчане заражаются негриппозными респираторными вирусами - аденовирусами, вирусами парагриппа, РС-вирусами. Грипп вызывают вирусы гриппа типа В и подтипа А(H3N2).

Напомним, что в Липецкой области прививку против гриппа сделали более 557,1 тыс. человек. Это 48,7% от численности населения. Осложнений после иммунизации не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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