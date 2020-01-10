Председатель департамента по физкультуре и спорту Липецка покинул свой пост

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:39:44+03:00

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Председатель департамента по физической культуре и спорту Липецка Олег Токарев подал в отставку. В эту пятницу, 10 января, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с этого дня и.о. руководителя департамента назначен его заместитель - Сергей Фурсов.

Олег Алексеевич Токарев родился в 1964 году в Липецке. В 1995 году окончил ЛГТУ. С 1997 года работал в мэрии. Сначала на должности главного специалиста управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. Затем - заместителем начальника управления Советским округом департамента по работе с населением и связям с общественностью. В феврале 2007 года стал заместителем председателя департамента по физической культуре и спорту. В апреле 2016 года Токарев возглавил департамент.

ИСТОЧНИК KP.RU