13 Янв. 2020 2020-01-13T17:21:22+03:00

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22 декабря 2019 года в отдел полиции Липецка обратилась продавец салона сотовой связи. В своем заявлении она указала, что неизвестный, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил 2 сотовых телефона. Общая стоимость мобильных – 149 тыс. рублей.

Как сообщили в этот понедельник, 13 января, в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Правоохранители задержали 31-летнего липчанина. Его заключили под стражу. Кстати, момент совершения преступления попал в объектив камеры, установленной в салоне.

Липчанин, угрожая пистолетом, похитил сотовые телефоны на 149000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU