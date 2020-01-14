2020-01-14T15:22:58+03:00
Происшествия

Жители двора в Липецке оплатили автовышку для застрявшего на дереве кота

«Рыжую морду» благополучно спустили на землю за 1800 рублей [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Спецоперация по спасению кота развернулась на улице Жуковского в Липецке. Жители двора заметили животное на дереве еще 10 января. Несколько дней несчастный зверь сидел на уровне 4 этажа и истошно взывал о помощи, оповещая весь двор о своей непростой ситуации.

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Ребята, вышка едет, пошла встречать. Стоит все это 1800 рублей. Сказали оплатить сразу
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Жители двора пытались помочь котику силами спасателей или МЧС, но не вышло.

– Вчера звонила в службу спасения, мне сказали, что вызов вышки платный, с уличным котом никто не будет возится, предложили намазать дерево валерианой, – написала на своей странице в instagram липчанка Екатерина. – На улице холодно, он постоянно мяукает.

kate_lystsovakate_lystsova
Спасение кота с помощью автовышки в Липецке
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Девушка пояснила, что вызов автовышки стоит 1800 рублей и попросила о помощи пользователей. Неравнодушные люди откликнулись и собрали нужную сумму. Техника приехала вечером 13 января. Вот только пригодилась она разве что для запугивания. Страх перед надвигающейся шумной «люлькой» пересилил акрофобию и кот спустился сам.

– Всем огромное спасибо за поддержку, – написала позже заботливая личпанка. – Рыжая морда спасена, приехали спасатели, выставили лестницу, а кот решил сам себя спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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