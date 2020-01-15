В Липецке могут лишить лицензии "управляшку" из Саратова

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:07:19+03:00

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В эту среду, 15 января, в пресс-службе городского департамента ЖКХ сообщили об управляющей компании, которая уклоняется от проведения проверок Госжилинспекции. Речь идет об ООО «ЖКО» из Саратова. УК работает в Липецке недавно - с августа 2019 года. Компания обслуживает 13 многоквартирных домов.

Свои обязанности "управляшка" выполняла явно не в должном объеме. На ее работу постоянно жаловались жители областного центра. С начала работы УК по 14 января этого года на компанию поступило 106 обращений от жильцов. По заявлениям горожан провели 69 проверок. В результате в отношении УК выдано 56 предписаний, а также возбуждено 12 административных дел. Отметим, из-за уклонения от проведения проверок управляющую компанию могут лишить лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU