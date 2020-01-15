2020-01-15T18:07:19+03:00
Общество

В Липецке могут лишить лицензии "управляшку" из Саратова

В отношении компании возбудили 12 административных дел
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В эту среду, 15 января, в пресс-службе городского департамента ЖКХ сообщили об управляющей компании, которая уклоняется от проведения проверок Госжилинспекции. Речь идет об ООО «ЖКО» из Саратова. УК работает в Липецке недавно - с августа 2019 года. Компания обслуживает 13 многоквартирных домов.

Свои обязанности "управляшка" выполняла явно не в должном объеме. На ее работу постоянно жаловались жители областного центра. С начала работы УК по 14 января этого года на компанию поступило 106 обращений от жильцов. По заявлениям горожан провели 69 проверок. В результате в отношении УК выдано 56 предписаний, а также возбуждено 12 административных дел. Отметим, из-за уклонения от проведения проверок управляющую компанию могут лишить лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области обустроили 25 купелей на Крещение
В четверг в Липецке до +3 градусов и сильные порывы ветра
В Липецке могут лишить лицензии "управляшку" из Саратова
Липецких следователей поздравили с праздником
Липчанина оштрафовали за картинку с флагом террористической организации в ВК
В Липецке аферистка выставляла на продажу чужую квартиру и брала задаток
Телефоны, наркотики и алкоголь пытались пронести и перебросить в колонию в Липецке
В Липецке мужчина ограбил магазин ради коробок с конфетами
Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования
Игорь Артамонов передал подарок от Президента РФ юному дзюдоисту
В Липецке более чем на сутки отключат питьевую воду
Мошенники и воры снимают деньги с банковских карт липчан
В Липецке женщина на «Тойоте», уходя от удара, сбила пешехода и влетела в отбойник
В Липецке снова потеплеет до +3 градусов
Жители Липецка матерятся чаще всех в Черноземье
Липецкие спасатели просят коммунальщиков убрать снег и сосульки с крыш
Из-за ремонта на тепловой подстанции в Липецке отключат горячую воду
Жители двора в Липецке оплатили автовышку для застрявшего на дереве кота
В Липецке корни деревьев проросли в теплотрассу – жители Сокола останутся без отопления
Надзирателя в Липецке уличили во взятке и поставке смартфонов в колонию
В Липецке 18-летний студент убил прохожего за нелестный отзыв о внешнем виде
В Липецке сотрудница полиции пошла в кино и задержала воровок
Липецкая область примет участие в выставке «Зеленая неделя-2020»