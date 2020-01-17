Мужчина, сбивший под Липецком лошадь, пытается отсудить стоимость машины

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:56:43+03:00

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В прошлом году в Липецкой области произошла авария с участием лошади. Ночью 29 октября возле села Хмелинец Задонского района автомобиль «Ауди» сбил животное, которое перебегало через проезжую часть. Для лошади переход в неположенном месте обернулся плачевно. Животное скончалось. Люди в машине, к счастью, остались целы. А иномарка превратилась в груду металла.

Теперь владелец автомобиля пытается через суд взыскать стоимость машины у хозяев лошади. Но не все так просто. Мама автовладельца Евгения рассказала «КП-Липецк», что в ту злополучную ночью на место ДТП пришла женщина. Она подтвердила, что лошадь ее, однако в суде от своих слов отказалась.

- Она сказала, что лошадь не ее, что она ошиблась в темноте, - поделилась Евгения. – Запутанная история, ждем следующего судебного заседания. Мы просим лишь стоимость машины, так как ремонт обойдется очень дорого. Если она докажет, что лошадь не ее, то нам никто ничего не заплатит.

Липчанка надеется, что ситуацию смогут прояснить свидетели. Евгения и ее сын просят откликнуться тех, кто видел в ту ночь привязанных лошадей у трассы М-4 в районе выезда из города на Москву. Связаться со второй стороной «КП» пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU