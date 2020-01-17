2020-01-17T18:15:04+03:00
Общество

На Крещение липчанам помогут добраться до центральной купели

В Липецке пустят временный автобус от площади Победы до Нижнего парка
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 18 января, на Крещение в Липецке пустят дополнительный автобус, чтобы доставить горожан к городской купели в районе Центрального пляжа. По данным пресс-службы мэрии, перевозку липчан организуют по маршруту «площадь Победы – улица Советская – Нижний парк». Автобус «ПАЗ» с соответствующей табличкой будет отправляться от остановки «площадь Победы» - возле ТЦ «Меркурий» с 23.00 и 0.00. А обратно, увозить липчан в 23.30 и 00.30 от остановки «площадь Петра Великого».

Кстати, до района Нижнего парка и обратно также можно добраться на автобусах №27, 28, 30, 33, 322. Они работают примерно до 01.00 ночи. Более подробную информацию о расписании движения общественного транспорта можно получить по телефону 31-00-82.

Напомним, что в Липецке организуют 2 купели - в районе Центрального пляжа и на пруду 3-его участка ЛТЗ. Пробы воды в местах предполагаемых купаний соответствуют нормам безопасности. Всего в регионе обустроили 25 купелей. Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть, можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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