Липчанка пыталась выкинуть наркотики с балкона

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:07:49+03:00

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В Липецке задержали неработающего, ранее судимого 40-летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовные дела по ч.3 ст.228.1 УК РФ и ч.2 ст.228 УК РФ - незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Максимальное наказание по данным статьям - до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, горожанин попал в поле зрения наркополицейских в декабре 2019 года. В момент задержания его сожительница пыталась избавиться от части наркотиков - выкинуть их с балкона. Позже она пояснила, что испугалась, поэтому решилась на такой шаг.

В ходе обыска оперативники обнаружили в квартире и изъяли 250 граммов наркотиков растительного происхождения - марихуаны. Запрещенные вещества предназначались для сбыта липчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU