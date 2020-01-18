Сбежавшый депутат, заочно арестованный по делу о дольщиках в Липецке, нанес ущерб экологии

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:26:43+03:00

Компанию "Су-5" оштрафовали на 400 тыс. рублей, а ее экс-руководителя Михаила Захарова ждут на Родине

Изменить размер текста: A A

В Липецке в отношении экс-руководитель компании "Су-5" Михаила Захарова возбудили еще одно дело. На этот раз административное - нарушение природоохранного законодательства. Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба областной администрации, компанию оштрафовали на 400 тыс. рублей.

Напомним, Михаила Захарова и его бывшую супругу Олесю Захарову заочно заключили под стражу. Их объявили в международный розыск. Следственный комитет Липецкой области, а теперь и региональное управление экологии ждут их экстрадиции в Россию. Также под домашним арестом находятся бывший гендиректор «Эксстроймаш» Сергей Тонких и экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов. Всем им предъявлено обвинение в покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере. А перед Новым годом в деле об обманутых дольщиках появился новый эпизод с "отмыванием" недвижимости. По версии следствия, Захаров и Ельчанинов фиктивно переоформили нежилое здание и землю, купленные на деньги дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU