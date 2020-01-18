2020-01-18T13:26:43+03:00
Общество

Сбежавшый депутат, заочно арестованный по делу о дольщиках в Липецке, нанес ущерб экологии

Компанию "Су-5" оштрафовали на 400 тыс. рублей, а ее экс-руководителя Михаила Захарова ждут на Родине
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке в отношении экс-руководитель компании "Су-5" Михаила Захарова возбудили еще одно дело. На этот раз административное - нарушение природоохранного законодательства. Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба областной администрации, компанию оштрафовали на 400 тыс. рублей.

Напомним, Михаила Захарова и его бывшую супругу Олесю Захарову заочно заключили под стражу. Их объявили в международный розыск. Следственный комитет Липецкой области, а теперь и региональное управление экологии ждут их экстрадиции в Россию. Также под домашним арестом находятся бывший гендиректор «Эксстроймаш» Сергей Тонких и экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов. Всем им предъявлено обвинение в покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере. А перед Новым годом в деле об обманутых дольщиках появился новый эпизод с "отмыванием" недвижимости. По версии следствия, Захаров и Ельчанинов фиктивно переоформили нежилое здание и землю, купленные на деньги дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбежавшый депутат, заочно арестованный по делу о дольщиках в Липецке, нанес ущерб экологии
Липчанка пыталась выкинуть наркотики с балкона
На Крещение липчанам помогут добраться до центральной купели
Мужчина, сбивший под Липецком лошадь, пытается отсудить стоимость машины
Липчанина, преследовавшего стрелков-мотоциклистов, оштрафовали за нарушение ПДД
В Липецке больше недели ищут 15-летнюю школьницу: возбуждено уголовное дело
В понедельник жители 4 улиц Липецка останутся без воды
В Липецке почтили память солдата, погибшего в Чечне
В Липецке и области участились ДТП по вине водителей автобусов
Предприятия АПК Липецкой области представят свою продукцию на берлинской выставке «Зеленая неделя – 2020»
Полиция просит липчан помочь найти мужчину, похитившего телефон
В Липецке автобусы №306 будут ходить до остановки "30 микрорайон"
Под Липецком мужчина ударил ножом в грудь своего собутыльника
В Липецке пенсионер украл из кладовки резиновые сапоги и шуруповерт