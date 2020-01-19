«Лыжня России - 2020» пройдет в Липецке 8 февраля

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:42:54+03:00

Испытать себя на лыжне можно будет через три недели

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«Лыжня России - 2020» пройдет 8 февраля. Он состоится на базе отдыха «Алые паруса», которая находится в селе Пады в Липецком районе.

Напомним, лыжный забег проводится ежегодно, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. Участвовать могут все: любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта и т.д. Дистанции соревнований традиционные: 5 км для детей и 10 км для взрослых. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат в награду медали и дипломы Минспорта России, победителям соревнований вручат кубки.

ИСТОЧНИК KP.RU