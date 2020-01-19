2020-01-19T12:42:54+03:00
Спорт

«Лыжня России - 2020» пройдет в Липецке 8 февраля

Испытать себя на лыжне можно будет через три недели
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: сайт администрации Липецкой области.фото: сайт администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

«Лыжня России - 2020» пройдет 8 февраля. Он состоится на базе отдыха «Алые паруса», которая находится в селе Пады в Липецком районе.

Напомним, лыжный забег проводится ежегодно, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. Участвовать могут все: любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта и т.д. Дистанции соревнований традиционные: 5 км для детей и 10 км для взрослых. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат в награду медали и дипломы Минспорта России, победителям соревнований вручат кубки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лыжня России - 2020» пройдет в Липецке 8 февраля
На Крещение в Липецкой области окунулись в купель более 4200 человек
Сбежавшый депутат, заочно арестованный по делу о дольщиках в Липецке, нанес ущерб экологии
Липчанка пыталась выкинуть наркотики с балкона
На Крещение липчанам помогут добраться до центральной купели
Мужчина, сбивший под Липецком лошадь, пытается отсудить стоимость машины
Липчанина, преследовавшего стрелков-мотоциклистов, оштрафовали за нарушение ПДД
В Липецке больше недели ищут 15-летнюю школьницу: возбуждено уголовное дело
В понедельник жители 4 улиц Липецка останутся без воды
В Липецке почтили память солдата, погибшего в Чечне
В Липецке и области участились ДТП по вине водителей автобусов
Предприятия АПК Липецкой области представят свою продукцию на берлинской выставке «Зеленая неделя – 2020»
Полиция просит липчан помочь найти мужчину, похитившего телефон
В Липецке автобусы №306 будут ходить до остановки "30 микрорайон"
Под Липецком мужчина ударил ножом в грудь своего собутыльника
В Липецке пенсионер украл из кладовки резиновые сапоги и шуруповерт