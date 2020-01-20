В Липецке разоблачили попрошайку – трясущейся бабушкой оказалась здоровая женщина

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:47:02+03:00

Просящая милостыню «бабушка» заявила, что она в положении [видео]

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В Липецке прохожие разоблачили известную в городе попрошайку. Трясущуюся «бабушку», плотно закутанную в платок, частенько видели в разных районах города. Чаще всего она стояла на коленях и, имитируя болезнь Паркинсона, тряслась, молилась и просила милостыню. Люди активно подавали.

Накануне к «несчастной бабушке» на тротуаре у пешеходного перехода подошла сердобольная женщина с камерой.

Разоблачение липецкой попрошайки.vk.com/lipa48

Липчанка предложила накормить нуждающуюся старушку. Во время разговора прохожая сняла с попрошайки платок. На удивление под ним оказалась вполне здоровая и далеко не пожилая женщина.

– Девушка, оставьте меня, я в положении, – неожиданно заявила попрошайка.

Женщину пристыдили и заставили уйти. После разоблачения, «бабушка» поспешила ретироваться, прихватив коробочку с милостыней, куда сердобольный липчане уже успели накидать купюры.

ИСТОЧНИК KP.RU