2020-01-20T08:47:02+03:00
Общество

В Липецке разоблачили попрошайку – трясущейся бабушкой оказалась здоровая женщина

Просящая милостыню «бабушка» заявила, что она в положении [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке прохожие разоблачили известную в городе попрошайку. Трясущуюся «бабушку», плотно закутанную в платок, частенько видели в разных районах города. Чаще всего она стояла на коленях и, имитируя болезнь Паркинсона, тряслась, молилась и просила милостыню. Люди активно подавали.

Накануне к «несчастной бабушке» на тротуаре у пешеходного перехода подошла сердобольная женщина с камерой.

Разоблачение липецкой попрошайки.vk.com/lipa48

Липчанка предложила накормить нуждающуюся старушку. Во время разговора прохожая сняла с попрошайки платок. На удивление под ним оказалась вполне здоровая и далеко не пожилая женщина.

– Девушка, оставьте меня, я в положении, – неожиданно заявила попрошайка.

Женщину пристыдили и заставили уйти. После разоблачения, «бабушка» поспешила ретироваться, прихватив коробочку с милостыней, куда сердобольный липчане уже успели накидать купюры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24