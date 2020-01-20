2020-01-20T09:47:25+03:00
Общество

В Липецке временно отменили маршрут №12 и увеличили автобусы №378

В городе хотят исключить дублирующие маршруты
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке убирают дублирующие маршрутыВ Липецке убирают дублирующие маршрутыФото: Лия МУРАДЬЯН
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С это понедельника, 20 января, в Липецке изменились городские автобусные маршруты. В частности временно отменили автобусы №12, которые ездили от ж/д вокзала через улицу Вермишева на площадь Клименкова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с низким пассажиропотоком.

Одновременно добавили автобусы на маршрут №378 – от ж/д вокзала до площади Клименкова. Теперь транспорт на этом маршруте будет ходить чаще.

В департаменте транспорта пояснили, что оба эти маршруты полностью дублируют друг друга, поэтому пассажиры не ощутят разницу. По этой схеме автобусы будут работать около месяца. За это время тарнспортники оценят ситуацию и узнают мнение пассажиров. Если эксперимент пойдет удачно, аналогичную систему применят на других маршрутах. Это делается для того, чтобы исключить конкуренцию, когда водители дублирующих маршрутов нарушают ПДД в борьбе за пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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