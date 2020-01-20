2020-01-20T10:07:24+03:00
Происшествия

Не уступил дорогу – ДТП с тремя машинами в Липецке сняла камера наблюдения

В аварии на улице Космонавтов пострадали люди [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла в субботу вечером, 18 января, в районе рынка 9-го микрорайона. Там не пересечении улиц Космонавтов и Звездной столкнулись три автомобиля: «Ниссан», «ВАЗ-2115» и «Ауди».

Момент столкновения сняла камеру уличного наблюдения. На записи видно, как «Ниссан» выезжает со второстепенной дороги на главную, перед выездом стоит знак «Уступи дорогу», но водитель иномарки почему-то его игнорирует.

ДТП Рынок 9-го микрорайона.

В тот же момент по главной улице на приличной скорости едут ВАЗ и «Ауди». «Ниссан» едва успевает пересечь одну полосу, как в него на полном ходу влетает «пятнадцатая». Водитель красной «Ауди» не успевает среагировать и бьет «ВАЗ» сзади. легковушку.

От двойного удара отечественная легковушка несколько раз разворачивается на проезжей части и превращается в груду металла. По словам очевидцев, в аварии пострадали несколько человек. На месте работали медики скорой помощи и автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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