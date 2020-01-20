В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадали оба водителя

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:12:02+03:00

За трое суток на дорогах региона в 11 авариях пострадали 14 человек

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По данным ГИБДД области, за прошедшие трое суток, с 17 по 19 января, на дорогах Липецкой области в 11 ДТП пострадали 14 человек.

Так 17 января в 16.30 на улице Папина в Липецке столкнулись «Мицубиси» и «Ауди». В ДТП пострадали 44-летний водитель «Мицубиси» и 38-летний мужчина за рулем второй иномарки. Обоих увезли в больницу. Причиной стало нарушение очередности проезда.

В те же сутки в 8 утра в Добринском районе на автодороге Добринка-Брянский-Сафоново не справился с управлением 55-летний водитель «Лады-Приоры». Машина вылетела с дороги и перевернулась. В результате в больницу попала 49-летняя пассажирка.

Не обошлось без ДТП с пешеходами. 18 января на Трубном проезде 38-летний водитель «Приоры» сбил на «зебре» 23-летнего пешехода, которого увезли в больницу. Еще одного пешехода сбили в тот же вечер на улице Механизаторов. 46-летняя женщина попала подл колеса «Ларгуса» тоже на пешеходном переходе.

Также стали известны подробности ДТП с тремя машинами на улице Космонавтов. Напомним, «Ниссан», «ВАЗ-2115» и «Ауди» столкнулись в 20.30 вечера 18 января на пересечении Космонавтов и Звездной. По данным ГИБДД, за рулем первой иномарки был 56-летний водитель, «Ауди» и «ВАЗом» управляли 21-летний парни. В этой аварии пострадал водитель «пятнадцатой», 16-летняя пассажирка первой иномарки и 17-летняя пассажирка «Ауди». Последнюю после оказания помощи отпустили, остальных положили в больницу. Причина – нарушение очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU