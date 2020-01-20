2020-01-20T12:59:47+03:00
Происшествия

В Липецке втрое участились случаи падения людей из окон – спасатели обеспокоены

С начала года с окон и балконов выпали уже пять человек
Лия МУРАДЬЯН
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Люди стали чаще падать из оконЛюди стали чаще падать из оконФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке спасатели городского управления ГО и ЧС обеспокоены участившимися случаями падения людей из окон. По данным ведомства, только с начала года из окон и балконов выпали 5 человек.

Из них выжил только один. Напомним, 31-летний мужчина выпал из окна 4-го этажа пятиэтажного дома на улице Космонавтов в четверг, 16 января, в 10 утра. Предположительно, липчанин пытался сбивать сосульки и сорвался. Он выжил, но получил тяжелые травмы.

В тот же вечер, после 17.00, аналогичный случай произошел на Сырском Руднике. Там выпал со второго этажа частного дома 69-летнйи мужчина. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.

Для сравнения, в январе 2019 года был всего один случай с падением человека с высоты. Тогда в каменный лог с моста упала женщина. В этом году четверо из пяти сорвавшихся упали случайно, один – намеренно. Высота падения от второго до 9 этажа, возраст погибших – от 29 до 69 лет.

Как сообщает пресс-служба ГО и ЧС, тревожная тенденция уже начинает вырастать в проблему. За прошлый год только городские спасатели зарегистрировали 41 случай паления, 22 из них с летальным исходом. На производстве сорвались с высоты 17% из них. За весь 2018 год было всего 15 падений, 7 из них смертельные. На данный момент количество случаев возросло втрое.

Среди причин спасатели называют алкогольное опьянение, неосторожность, нарушение координации движении и депрессивное состояние. Также за год было 4 случая с детьми, к счастью, все выжили. Спасатели просят людей проявлять максимальную осторожность, находясь на высоте и не рисковать жизнью и здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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