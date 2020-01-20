2020-01-20T13:46:53+03:00
Происшествия

Пьяный водитель под Липецком пытался подкупить автоинспектора за 500 рублей

Мелкое взяточничество обернулось уголовным делом
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель во всем созналсяВодитель во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области будут судить 47-летнего жителя Измалковского района. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве – по части 1 статьи 291.2 УК. Согласно материалам дела, мужчину остановил на районной трассе сотрудник ДПС, при проверке выяснилось, что водитель пьян.

Сотрудник полиции начал составлять протокол. Напомним, что за пьяную езду штраф 30 000 рублей и лишение прав до двух лет. Не желая платить штраф и лишаться возможности ездить за рулем, нерадивый водитель предложил сотруднику ГИБДД взятку в 500 рублей.

Страж порядка сообщил о попытке подкупа в следственные органы. В итоге к административному делу добавилось уголовное. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый во всем сознался. Дело передают в суд. За мелкое взяточничество (менее 10 000 рублей) водителю грозит минимум штраф до 200 000 рублей, максимум – год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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