В Липецке следователи допрашивают пропавшую 11 дней назад школьницу

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:11:28+03:00

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В Липецке разбираются с историей о пропавшей две недели назад школьницей. Напомним, 15-летняя девочка убежала из Центра помощи детям имени Э. Белана 8 января. В тот же день в Липецкой области пропала еще одна школьница, но ее нашли быстро. А на поиски нынешней юной барышни ушло 11 дней.

Пока шли поиски, по факту исчезновения несовершеннолетней в СК возбудили уголовное дело по 105-й статье УК – убийство. Тогда выяснилось, что подросток сбегает не первый раз.

По данным регионального СКР, школьница неоднократно уходила из дома и долго не давала о себе знать. Последний длительный загул был в марте 2019 года, тогда тоже возбуждали дело, но после прекратили.

Девочку нашли только в это воскресенье, 19 января. Где она находилась все это время, чем занималась и почему так часто убегает, теперь выясняют следователи. Как сообщили в региональной пресс-службе СК, в настоящее время подростка допрашивают следователи, выясняются все обстоятельства побега. Также выясняют, не стала ли девушка жертвой преступления за эти 11 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU