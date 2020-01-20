2020-01-20T15:14:33+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан о тумане, гололеде и сильном ветре

Непогода накроет регион в понедельник вечером
Лия МУРАДЬЯН
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До конца января крепких морозов не обещаютДо конца января крепких морозов не обещаютФото: Лия МУРАДЬЯН
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МЧС Липецкой области предупреждает граждан о надвигающейся непогоде. Неблагоприятные условия ожидаются с вечера понедельника, 20 января с 18.00 до вечера 22 января.

Днем прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами возможен туман и гололедица на дорогах. Ночью столбик термометра покажет от 0 до 5 градусов мороза, днем ожидается до 3 градусов тепла.

Ветер сменится на западный и значительно усилится. Ночью скорость ветра достигнет 7-12 м/с, днем 21 января усилится до 9-14 м/с. Местами порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Небольшие осадки в виде снега и дождя со снегом будут идти всю неделею. Значительного похолодания до конца января не ожидается. Согласно долгосрочному прогнозу, крепкие морозы в Липецкую область придут в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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