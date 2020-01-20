В Липецке кто-то додумался выкинуть завернутую в простыню елку – люди вызвали спасателей

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:00:17+03:00

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В Липецке вызвал переполох креативный способ избавиться от новогодней елки. Спасателей подняли по тревоге в пятницу 17 января. Жильцы дома №27 по проспекту победы сообщили, что в лифте лежит нечто крайне подозрительное, большое и обернуто в простыню.

Люди позвонили в службу спасения «112» и на проверку подозрительного предмета выехали спасатели городского управления по делам ГО и ЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, завернутым в простыню предметом оказалась елка, которую, очевидно, забыли донести до мусорного контейнера.

Спасатели просят быть ответственнее липчан, чьи необдуманные действия приводят к вызову экстренных служб.

Еще одним подозрительным предметом в воскресенье, 19 января, стали канистры с соляркой. Их забыли под дверью квартиры в доме №4 на улице Бехтеева. Спасателям пришлось выезжать по сигналу «угроза поджога». Всего в подъезде нашли 6 канистр с соляркой. Хозяин таки не объявился, в итоге топливо передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU