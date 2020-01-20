Из-за порыва трубы жители 2 улиц Липецка остались без холодной воды

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:20:52+03:00

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В этот понедельник, 20 января, в Липецке произошла коммунальная авария. На улице Ленина произошла утечка на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», водопровод был проложен еще в 1963 году.

Специалисты уже устраняют утечку. На участке в областном центре работает 6 единиц спецтехники и 12 человек. Из-за аварийно-восстановительных работ жители улиц Ленина и частично Гагарина с 13.50 остались без холодной воды. Предполагается, что работы по устранению порыва завершат к 10 часам вечера этого понедельника.

Воду подвозят к Липецкой областной больнице №2 по улице Ленина. Липчане, оставшиеся без воды, могут набрать ее по указанному адресу. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU