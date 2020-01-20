2020-01-20T18:46:59+03:00
Происшествия

Автоинспекторы задержали 32 пьяных водителя в Липецке и области

Нарушителей ждет штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав
Юлия КЛЮЕВА
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Автоинспекторы задержали 32 пьяных водителя в Липецке и областиАвтоинспекторы задержали 32 пьяных водителя в Липецке и областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие 3 дня на дорогах Липецкой области автоинспекторы задержали 32 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, двое из них уже были лишены прав за аналогичное нарушение.

Так, в пятницу, 17 января, к экипажу ДПС на улице Катукова в Липецке подошли молодые люди. Они сообщили, что в них врезалась иномарка, после чего водитель скрылся с места аварии. Номера машины липчане запомнили. Сотрудники ГИБДД по «горячим» следам обнаружили названный автомобиль и остановили его. Водитель «Рено» оказался пьян – 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме в 0,16 мг/л. Узнав о результате, нарушитель потребовал пройти медосвидетельствование еще раз, но в наркодиспансере. Однако, оказавшись там, водитель передумал. Иномарку эвакуировали, а мужчине грозит большой штраф и лишение прав.

Еще одного нетрезвого водителя задержали в районе швейной фирмы на улице Загородной. Дорожные полицейские заметили «Форд», который странно ехал. Они остановили автомобиль. За рулем находился молодой мужчина, с явными признаками опьянения. «Подышать в трубочку» он отказался. Его автомобиль, как и в предыдущей ситуации, отправили на штрафстоянку. Водителю же грозит штраф и лишение прав.

Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав от полутора до двух лет. Кстати, чтобы вернуть водительское удостоверение, гражданину придется заново сдавать экзамен на знание ПДД. А водители, лишенные прав и повторно попавшиеся на этом правонарушении, понесут уже уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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