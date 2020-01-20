2020-01-20T19:19:31+03:00
Общество

Во вторник в Липецке мокрый снег, морось, гололед и сильный ветер

Погода преподносит липчанам сюрпризы
Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник в Липецке мокрый снег, морось, гололед и сильный ветерВо вторник в Липецке мокрый снег, морось, гололед и сильный ветерФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 21 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Столбик термометра опустится до 5 градусов ниже ноля. Ветер западный 7-12 м/с.

В светлое время суток в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Местами туман, гололед. Ветер усилится и составит 9-14 м/с. Возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление упадет до 756 мм рт.ст.

В среду, 22 января, в Липецке аналогичная погода. Ночью около -1 градуса. Местами дождь. Днем до 3 градусов тепла. К вечеру температура вновь опустится. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер западный 11-14 м/с. Атмосферное давление упадет еще ниже и составит 735 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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