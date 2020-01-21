Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:59:29+03:00

Подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 21 января, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", на сетях и оборудовании запланированы ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Детская, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 23а; Юношеская, 23а; переулок Рудный, 1, 3, 5; Ленина, 39, 39а, 41, 43а, 45, 47, 49; Интернациональная, 62, 66; Гагарина, 1-9 (нечетные дома). Также свет отключат в Липецкой областной больнице №2, институте Грибоедова, садоводческом товариществе "Дачный".

С 9 утра до 9 часов вечера без воды останутся улицы Циолковского, 24-40 (четные дома), Ленина, 29, 31, 41, 43.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Московская 1, 6, 6б строение1, 6в, 8, 8в, 10, 10 строение 4; Поперечный проезд, 1, 1б, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13б, 13в, 13д.

Подвоз воды соуществляется по заявкам жителей. Подробности об отключениях по телефону 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU