В Липецке мужчина, взяв деньги из банкомата, попал под статью

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:20:06+03:00

Оказалось, что 10 тыс. рублей принадлежали липчанину, который подходил к аппарату перед подозреваемым

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На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился 36-летний мужчина. В своем заявлении он указала, что у него украли деньги. По словам липчанина, вечером после работы он решил снять с банковской карты 10 тыс. рублей. В ходе операции в банкомате произошел сбой. Своих денег мужчина так и не получил. Он немного подождал, а после ушел. И как оказалось, напрасно. Спустя время банкомат все-таки выдал деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого подозреваемого - кто взял 10 тыс. рублей. Им оказался 40-летний липчанин. Он рассказал, что когда подошел к банкомату, то увидел деньги. Купюры мужчина решил присвоить.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по данной статье - до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU