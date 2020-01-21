2020-01-21T10:29:14+03:00
Происшествия

Под Липецком мошенник пообещал 82-летней пенсионерке выпустить ее внука из тюрьмы

Доверчивая старушка отдала злодею почти 16 тыс. рублей, но родственника так и не дождалась
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 20 января, в отдел полиции по Усманскому району обратилась 82-летняя пенсионерка, проживающая в селе Кривка. Старушка сообщила, что ее обманули. По словам пожилой женщины, 12 декабря 2019 года неизвестный убедил ее, что может освободить из тюрьмы 30-летнего внука. Разумеется, за деньги. Пенсионерка поверила мошеннику и отдала ему 15 900 рублей. Но спустя месяц женщина так и не дождалась своего внука. Липчанка поняла, что ее обманули.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подозреваемый уже найден. В отдел полиции доставлен неработающий 25-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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