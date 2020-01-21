2020-01-21T11:35:27+03:00
Происшествия

Липчанку убило током в Санкт-Петербурге

Труп 24-летней девушки из Липецка, лежащий у фонарного столба, обнаружила ее подруга
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 20 января, в Санкт-Петербурге погибла липчанка. Бездыханное тело 24-летней девушки нашли на проспекте Обуховской обороны. Как стало известно "КП" северной столицы, погибшая лежала у фонарного столба. Рядом с ней - оголенные провода. Несчастная оказалась уроженкой Липецка.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сообщение о случившемся поступило 20 января в 04.01 утра. Звонок поступил от подруги погибшей. Она забеспокоилась, что девушка до сих пор не вернулась домой и пошла ее искать. Рядом с домом она наткнулась на ее труп. К дому №269/2 по проспекту Обуховской обороны выехали оперативники. Они установили, что на теле погибшей есть следы поражения электрическим током.

Погибшая липчанка жила в Петербурге в Рабфаковском переулке, официально нигде не работала. Ее тело направили в морг. Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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