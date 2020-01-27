В Липецке сгорело заброшенное историческое здание XIX века

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:10:19+03:00

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Крупный пожар произошел в поселке Тракторостроителей в Липецке в минувшее воскресенье, 26 января. Там сгорел исторический памятник регионального значения – Липецкое егерское училище. Здание 1858 года постройки. Оно давно пустует и фактически заброшено, но состоит на охране государства, как памятник архитектуры регионального значения.

Как сообщает на своей странице общественник Евгений Тихонов, здание намеренно подожгли.

– Наблюдается целенаправленное разрушение здания ради земли, – написал Евгений Тихонов. – И не надо быть ясновидящим, чтобы понять, что в ближайшее время, до судебного разбирательства, случится более крупная диверсия.

Общественник призывает местных жителей и председателей ТОСов заняться проблемой участков и спасти исторический памятник, который превратился в притон. Также активист поблагодарил пожарных за оперативную и профессиональную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU