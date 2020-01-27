Мошенник под Липецком продал пенсионерке прибор за 20 000 рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:43:33+03:00

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В Липецкой области раскрыли мошенничество в отношении пожилого человека. Преступление произошло еще в декабре. В дом к пожилой женщине пришел незнакомец и обманом продал прибор, который якобы предотвращает взрыв бытового газа. Сомнительная «техника» обошлась пенсионерке в 20 000 рублей. Бабушка вскоре поняла, что стала жертвой обмана и 14 декабря написала заявление в полицию.

Мошенника вычислили и задержали накануне сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался безработный 21-летний житель Ельца. Сейчас парень дает показания. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 – мошенничество. Парню грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU