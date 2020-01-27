2020-01-27T10:03:44+03:00
Общество

Воронежскую сеть пивных магазинов оштрафовали в Липецке на 8 млн. рублей

В торговых точках продавали алкоголь после 21.00
Лия МУРАДЬЯН
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Крупный штраф придется заплатить предпринимателю из Воронежа – владельцу сети пивных магазинов на территории Липецкой области. Дело в том, что в магазинах продавали алкоголь до 23.00, когда на территории Липецкой области продажа разрешена только до 21 часа.

По данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, данная сеть включает в себя более 30 торговых точек и является лидером среди специализированных магазинов. После совместных рейдов, чиновники добились, чтобы пивные магазины работали с 10 утра до 21.00.

По фактам нарушений возбудили более 330 административных дел, общая сумма штрафов составила более 8 млн. рублей. Из этой суммы предприниматель уже выплатил 1.3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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