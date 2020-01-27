В пожаре в Липецкой области погибла женщина
Трагический пожар произошел минувшим вечером, 26 января, в Измалковском районе Липецкой области. Там в селе Афонасьево загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20.50.
Пожар в Измалковском районеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Когда на место прибыли первые подразделения пожарных и спасателей, практически весь дом уже был охвачен огнем. Во время ликвидации пожара, внутри нашли погибшую женщину. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, с огнем боролись 3 автоцистерны и 9 сотрудников. Пожар ликвидировали спустя час после сообщения, в 21.50.
Пожар в Измалковском районеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
По факту гибели человека проходит проверка с участием правоохранительных органов, причины смертельного пожара устанавливают эксперты.
МЧС просит граждан соблюдать меры пожарной безопасности и напоминает, в случае пожара звонить 01 или 101.
ИСТОЧНИК KP.RU