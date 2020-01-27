За три дня в Липецкой области сбили 6 пешеходов, одного насмерть

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:51:55+03:00

Всего на дорогах зарегистрировали 14 ДТП, в которых 15 человек пострадали и один погиб

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За прошедшие три дня, с 24 по 26 января, в Липецкой области сбили шесть пешеходов, один из которых погиб. Смертельное ДТП случилось 24 января в 21.00 на трассе Орел – Тамбов в Задонском районе. Там 52-летний мужчина попал под колеса «Нивы-Шевроле» с 40-летним водителем. По данным ГИБДД, все случилось в 150 метрах от пешеходного перехода, мужчина переходил в неположенном месте, а также без светоотражателей на одежде. Пешеход скончался на месте.

Похожая авария произошла в Лебедяни, в 8:50, на улице Советская. Там 36-летний водитель «Чери» сбил 49-летнюю женщину. Она также переходила дорогу не по «зебре», хотя разметка была неподалеку. Женщина в больнице.

В те же сутки в Липецке в 12.41 на проспекте Победы на пешеходном переходе со светофором водитель «Ниссан Премьера» сбил 33-летнего мужчину. По информации автоинспекторов, пешеход решил перейти дорогу на красный сигнал светофора, теперь он в больнице.

Еще один пешеход пострадал на светофоре в 11.30. На этот раз 34-летний водитель «семерки» выехал на красный и сбил 71-летнюю пенсионерку, которую увезли в больницу.

В Ельце, в 18.16, на перекрестке улиц Клубная и Орджоникидзе 62-летний водитель «ВАЗ 21150» сбил на «зебре» 70-летнего пешехода, которого увезли на «скорой».

И последнее ДТП с пешеходом зарегистрировали 26 января на улице Карла Либкнехта в Липецке. 65-летнего мужчину сбил вне зоны пешеходного перехода 36-летний водитель «четырнадцатой».

Кроме этого еще 3 человека пострадали в ДТП со «Шкодой Октавией» и «Тойотой Рав-4» в селе Бочиновка Усманкого района. Авария произошла 25 января на Центральной улице. Травмы получили оба водителя и 56-летняя пассажирка внедорожника. Всех увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU