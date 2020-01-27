2020-01-27T13:09:14+03:00
Происшествия

В Липецке ночью сгорела «Ока»

Малолитражка полыхала в гаражном кооперативе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке сгорела малолитражка. Пожар произошел в ночь с воскресенье на понедельник в 19 микрорайоне Липецка. Там в гаражном кооперативе «Молодежный-2» в районе улицы Московской загорелся автомобиль «Ока».

Сообщение о пожаре поступило к дежурному 26 января в 23.45. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, с огнем боролось отделение пожарно-спасательной части.

К моменту их прибытия, малолитражка полностью была охвачена пламенем. Пожар благополучно потушили, а вот машину спасти не удалось. Автомобиль выгорел вместе с салоном до основания кузова. К счастью, никто не пострадал. В причинах возгорания разбираются пожарные эксперты.

Пожарные напоминают о правилах безопасности для автовладельцев: обязательное наличие огнетушителя в машине, своевременное техническое обслуживание и парковка на охраняемой территории или в гараже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рецидивист в Липецке вытащил деньги из кошелька девушки в магазине
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
Липецкие автоинспекторы ищут водителя, который сбил девушку и сбежал
Липчанин получил 15 лет за убийство жены и ранение тещи
В Липецке ночью сгорела «Ока»
Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 230 рублей
За три дня в Липецкой области сбили 6 пешеходов, одного насмерть
В пожаре в Липецкой области погибла женщина
Воронежскую сеть пивных магазинов оштрафовали в Липецке на 8 млн. рублей
Мошенник под Липецком продал пенсионерке прибор за 20 000 рублей
В Липецке сгорело заброшенное историческое здание XIX века
После реконструкции главный мост Ельца станет четырехполосным
В воскресенье в Липецке гололед, дождь и сильный ветер
Руководители региона и города поздравили липецких студентов с праздником
В субботу в Липецке мокрый снег и до 5 градусов тепла