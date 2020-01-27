В Липецке ночью сгорела «Ока»

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:09:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке сгорела малолитражка. Пожар произошел в ночь с воскресенье на понедельник в 19 микрорайоне Липецка. Там в гаражном кооперативе «Молодежный-2» в районе улицы Московской загорелся автомобиль «Ока».

Сообщение о пожаре поступило к дежурному 26 января в 23.45. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, с огнем боролось отделение пожарно-спасательной части.

К моменту их прибытия, малолитражка полностью была охвачена пламенем. Пожар благополучно потушили, а вот машину спасти не удалось. Автомобиль выгорел вместе с салоном до основания кузова. К счастью, никто не пострадал. В причинах возгорания разбираются пожарные эксперты.

Пожарные напоминают о правилах безопасности для автовладельцев: обязательное наличие огнетушителя в машине, своевременное техническое обслуживание и парковка на охраняемой территории или в гараже.

ИСТОЧНИК KP.RU