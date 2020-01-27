2020-01-27T13:53:44+03:00
Происшествия

Липчанин получил 15 лет за убийство жены и ранение тещи

Он кинулся на женщин с ножом за то, что те заявили в полицию о побоях
Лия МУРАДЬЯН
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Убийца во всем созналсяУбийца во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор 43-летнему жителю села Ленино, который после свадьбы сына учинил кровавую бойню в семье. Его признали виновным в убийстве и покушении на убийство – части 1 и 2 статьи 105 УК.

Все случилось 3 марта, родственники отгуляли на свадьбе сына и глава семейства ушел в буйный запой. Он сильно избил жену, но в конфликт вмешалась теща и предупредила, что вызовет полицию. Домашний тиран пригрозил убить обеих, если на него заявят. И когда у дома появились сотрудники полиции, глава семейства воплотил угрозу. По версии следствия, увидев за окном полицию, мужчина сначала ударил ножом в грудь 43-летнюю жену, а затем ее 78-летнюю мать. Жена погибла до приезда скорой, а тещу успели спасти.

В ходе следствия он во всем сознался. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, виновного приговорили к 15 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1.5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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