Липецкие автоинспекторы ищут водителя, который сбил девушку и сбежал

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:13:38+03:00

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В Липецке сотрудники ГИБДД ищут водителя, который покинул место ДТП. Авария произошла во вторник, 21 января, на улице Катукова. Там у дома №40 в 18.15 сбили переходившую дорогу 23-летнюю девушку.

Личность водителя установить не удалось, так как тот сбежал с места ДТП, бросив сбитого пешеход на дороге. Пол информации автоинспекторов, девушка получила травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, есть подозрения, что водитель передвигался на «Фольксвагене Гольф» белого цвета.

Автоинспекторы просят всех, кто мог видеть момент аварии, знает подробности того ДТП или обладает записью с видеорегитсратора, сообщить об этом по телефонам: 42-35-32 или 8 951-300-83-05.

ИСТОЧНИК KP.RU