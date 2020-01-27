2020-01-27T14:29:25+03:00
Происшествия

Рецидивист в Липецке вытащил деньги из кошелька девушки в магазине

Липчанка оставила кошелек на столике в магазине
Лия МУРАДЬЯН
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девушку обворовали в магазинедевушку обворовали в магазинеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке задержали за кражу опытного карманника. 22 января в полицию обратилась 24-летняя девушка и заявила о краже. Липчанка рассказала, что ходила за покупками в один из торговых центров города. Девушка зашла в магазин одежды и принялась рассматривать товар, держа в руках кошелек с деньгами.

Увлекшись, липчанка непредусмотрительно оставила кошелек на столике рядом с вещами и зашла в примерочную. Когда девушка вернулась, кошелек лежал на месте, вот только денег в нем уже не было. Всего украли 6 500 рублей.

Подозреваемого вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 39-летний мужчина с судимостями. В ходе обыска у него нашли и изъяли украденные деньги. Уголовное дело возбудили по статье «кража», рецидивисту грозит максимум до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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