В транспортном предприятии Липецка пропали более 850 000 рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:18:02+03:00

Дело о мошенничестве возбудили через пять лет

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В Липецке возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве через 5 лет с момента преступления. По данным областной прокуратуры, инцидент произошел в ООО «Первое Таксомоторное предприятие», директор которого заявил в полицию.

Согласно материалам проверки, деньги пропали в период с 1 ноября 2014 года по 21 мая 2015. 40-летний сотрудник убедил директора, что собрался заключить крупные контракты для организации, и тот передал ему привязанную к счету предприятия банковскую карту.

Менеджер снял со счета компании 867 000 рублей и уволился. В ответ на требования вернуть деньги, заявлял, что ничего не брал. Уголовное дело возбудили после такого, как вмешалась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, бывшему сотруднику вменили часть 3 статьи 159 УК – мошенничество в крупном размере. Если вину докажут, то мужчине грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU