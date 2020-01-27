2020-01-27T15:18:02+03:00
Происшествия

В транспортном предприятии Липецка пропали более 850 000 рублей

Дело о мошенничестве возбудили через пять лет
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Прокуратура добилась возбуждения делаПрокуратура добилась возбуждения делаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве через 5 лет с момента преступления. По данным областной прокуратуры, инцидент произошел в ООО «Первое Таксомоторное предприятие», директор которого заявил в полицию.

Согласно материалам проверки, деньги пропали в период с 1 ноября 2014 года по 21 мая 2015. 40-летний сотрудник убедил директора, что собрался заключить крупные контракты для организации, и тот передал ему привязанную к счету предприятия банковскую карту.

Менеджер снял со счета компании 867 000 рублей и уволился. В ответ на требования вернуть деньги, заявлял, что ничего не брал. Уголовное дело возбудили после такого, как вмешалась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, бывшему сотруднику вменили часть 3 статьи 159 УК – мошенничество в крупном размере. Если вину докажут, то мужчине грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке будут судить полицейских, вымогавших взятки у задержанных с наркотиками
К маю 2021 года в Липецке обещают построить спорткомплекс с бассейном
В Липецке бездомный 3 года живет в палатке рядом с областной администрацией
В Липецке из-за горящей квартиры эвакуировали жильцов 10-этажного дома
Роспотребнадзор просит липецкие фирмы отговаривать туристов от путевок в Китай
В транспортном предприятии Липецка пропали более 850 000 рублей
Рецидивист в Липецке вытащил деньги из кошелька девушки в магазине
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
Липецкие автоинспекторы ищут водителя, который сбил девушку и сбежал
Липчанин получил 15 лет за убийство жены и ранение тещи
В Липецке ночью сгорела «Ока»
Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 230 рублей
За три дня в Липецкой области сбили 6 пешеходов, одного насмерть
В пожаре в Липецкой области погибла женщина
Воронежскую сеть пивных магазинов оштрафовали в Липецке на 8 млн. рублей
Мошенник под Липецком продал пенсионерке прибор за 20 000 рублей
В Липецке сгорело заброшенное историческое здание XIX века
После реконструкции главный мост Ельца станет четырехполосным
В воскресенье в Липецке гололед, дождь и сильный ветер
Руководители региона и города поздравили липецких студентов с праздником
В субботу в Липецке мокрый снег и до 5 градусов тепла