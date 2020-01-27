2020-01-27T16:15:30+03:00
Происшествия

В Липецке из-за горящей квартиры эвакуировали жильцов 10-этажного дома

Трехкомнатная квартира сгорела на Индустриальной [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Пожар на ИндустриальнойПожар на ИндустриальнойФото: Кирилл Мишин
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Пожар произошел в понедельник днем, 26 января, в десятиэтажном доме по адресу Индустриальная, 4. Там около 14.30 загорелась трехкомнатная квартира на 2 этаже.

Пожар на индустриальной.

На место происшествия выдвинулись 5 отделений пожарных и спасателей. К моменту их прибытия, вся жилая площадь была охвачена огнем. Небольшое задымление было и в квартирах, которые находятся этажом выше.

Пожар на Индустриальной Фото: Кирилл Мишин

Пожар на ИндустриальнойФото: Кирилл Мишин

Сотрудники МЧС частично эвакуировали жителей дома. На место приехали сотрудники Скорой помощи. К медикам обратились пожилые люди, которые надышались дымом.

Пожар на Индустриальной Фото: Кирилл Мишин

Пожар на ИндустриальнойФото: Кирилл Мишин

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, никто не погиб и не пострадал. Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить экспертам.

Пожар на Индустриальной Фото: Кирилл Мишин

Пожар на ИндустриальнойФото: Кирилл Мишин

МЧС напоминает, в случае пожара нужно немедленно сообщить на телефон Службы спасения – 101, 112, также в региональном управлении круглосуточно работает телефон доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

Пожар на Индустриальной Фото: Кирилл Мишин

Пожар на ИндустриальнойФото: Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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