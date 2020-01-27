В Липецке бездомный 3 года живет в палатке рядом с областной администрацией
В соцсетях набирает просмотры видео под названием «Бездомный живет 3 года напротив администрации Липецкой области». В кадре – мужчина без определенного места жительства по имени Олег. По его словам, он живет на улице уже 3 года. Сам Олег Самарской области. Его привезли в Липецк работать.
Бездомный соорудил себе некий шалаш – на склоне в районе Петровского проезда. Оттуда ему открывается вид на «Липецккурорт», а также на здание областной администрации. Спит он там же. У Олега есть матрас и одеяло, поэтому он не замерзает. Продукты находит сам. Мужчина рассказал автору ролика, что у него есть и картошка, и хлеб, и морковка, и даже мясо. Бездомный оказался очень гостеприимным. Он предложил гостю кофе с сахаром и тут же поставил воду на огонь.
Олег не стал жаловаться на свою жизнь. Сказал лишь, что подростки не дают покоя. Они ходят с палками и бьют его. Но за мужчину заступаются добрые люди. Иногда даже деньги дают.
- Но я их пропиваю, - признался бездомный. – У меня только одна проблема, надо завязывать бухать.
Во время диалога мужчина неоднократно просил своего собеседника позвонить в реабилитационный центр. Узнать, есть ли свободные места. Олег признался, что опасается сильных морозов. И хочет перезимовать в теплом месте. Он также обмолвился, что собирается поехать в монастырь. Ведь там хорошо кормят. Но и работать надо.
Автор ролика решил помочь Олегу. Он позвонил в реабилитационный центр и спросил про свободные места. Дошел ли бездомный до центра, пока неизвестно.
Бездомный 3 года живет в Липецке рядом с областной администрацией.vk.com/myregion48
ИСТОЧНИК KP.RU