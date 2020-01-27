2020-01-27T18:08:38+03:00
Общество

В Липецке бездомный 3 года живет в палатке рядом с областной администрацией

Мужчина по имени Олег не жалуется на жизнь, а лишь попросил случайного гостя узнать про свободные места в реабилитационном центре [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке бездомный 3 года живет в палатке рядом с областной администрациейВ Липецке бездомный 3 года живет в палатке рядом с областной администрациейФото: принтскрин видео.
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В соцсетях набирает просмотры видео под названием «Бездомный живет 3 года напротив администрации Липецкой области». В кадре – мужчина без определенного места жительства по имени Олег. По его словам, он живет на улице уже 3 года. Сам Олег Самарской области. Его привезли в Липецк работать.

Бездомный соорудил себе некий шалаш – на склоне в районе Петровского проезда. Оттуда ему открывается вид на «Липецккурорт», а также на здание областной администрации. Спит он там же. У Олега есть матрас и одеяло, поэтому он не замерзает. Продукты находит сам. Мужчина рассказал автору ролика, что у него есть и картошка, и хлеб, и морковка, и даже мясо. Бездомный оказался очень гостеприимным. Он предложил гостю кофе с сахаром и тут же поставил воду на огонь.

Олег не стал жаловаться на свою жизнь. Сказал лишь, что подростки не дают покоя. Они ходят с палками и бьют его. Но за мужчину заступаются добрые люди. Иногда даже деньги дают.

- Но я их пропиваю, - признался бездомный. – У меня только одна проблема, надо завязывать бухать.

Во время диалога мужчина неоднократно просил своего собеседника позвонить в реабилитационный центр. Узнать, есть ли свободные места. Олег признался, что опасается сильных морозов. И хочет перезимовать в теплом месте. Он также обмолвился, что собирается поехать в монастырь. Ведь там хорошо кормят. Но и работать надо.

Автор ролика решил помочь Олегу. Он позвонил в реабилитационный центр и спросил про свободные места. Дошел ли бездомный до центра, пока неизвестно.

Бездомный 3 года живет в Липецке рядом с областной администрацией.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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