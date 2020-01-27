К маю 2021 года в Липецке обещают построить спорткомплекс с бассейном

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:39:30+03:00

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В Липецке в районе Опытной станции планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он должен появиться в районе школы №14. Управление строительства Липецка уже ищет подрядчика. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Так, максимальная центра контракта составляет 144 970 161,48 рублей. Подрядчик должен будет зайти на площадку уже весной. Начало срока выполнения работ – с момента заключения контракта. Спорткомплекс должен быть готов к мою 2021 года. Предполагается, что строители выполнять земляные работы, заложат фундамент, возведут здание, сделают внутреннюю отделку, смонтируют техоборудование, подведут коммунальные коммуникации, а также благоустроят территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU