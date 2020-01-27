В Липецке будут судить полицейских, вымогавших взятки у задержанных с наркотиками

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:04:32+03:00

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В октябре 2018 года в Липецке полицейские задержали мужчин, подозреваемых в обороте наркотиков. Стражи порядка решили обратить ситуацию в свою пользу. Они без понятых, а также не составляя протокол изъяли у липчан наркотики. А затем потребовали с задержанных 20 тыс. рублей. За взятку правоохранители должны были спустить дело на тормозах.

Один из мужчин испугался ответственности и передал полицейским 18 тыс. рублей. Тогда они осмотрели телефон задержанного и нашли там сведения, дававшие основания подозревать липчан в сбыте наркотиков. То есть признаки более тяжкого преступления. Правоохранители потребовали от них 200 тыс. рублей. А также угрожали физической расправой, если те не найдут деньги. Так, в течение ноября-декабря 2018 года мужчины отдавали частями требуемую сумму взятки. Всего с октября по декабрь они отдали 136 тыс. рублей.

В декабре того же года противоправные действия пресекли сотрудники региональной Оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении взяточников возбудили уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч.5 ст.290, п. «а» ч.3 ст.286, п. «б», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU